В сейфе была сумма размером в 80 млн рублей.

В Москве задержали двоих подозреваемых в хищении сейфа с деньгами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, супружеская пара решила похитить средства своих работодателей. Мужчина проник ночью в офис компании и вынес из него сейф, пока жена ожидала его на улице. Полицейские задержали пару по горячим следам. В сейфе была сумма размером в 80 млн рублей. Возбужден уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА