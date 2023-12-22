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В Москве задержали двоих подозреваемых в хищении сейфа с деньгами

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В сейфе была сумма размером в 80 млн рублей.

В Москве задержали двоих подозреваемых в хищении сейфа с деньгами. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, супружеская пара решила похитить средства своих работодателей. Мужчина проник ночью в офис компании и вынес из него сейф, пока жена ожидала его на улице. Полицейские задержали пару по горячим следам. В сейфе была сумма размером в 80 млн рублей. Возбужден уголовное дело. Мужчина заключен под стражу, женщина находится под домашним арестом.

Ранее мы сообщали, что на Дальнем Востоке вычислили телефонного мошенника, находящегося в колонии.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, ирина волк, кража сейфа, мид россии, москва
Категории: Лента новостей, Новости России,

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