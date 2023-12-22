На Дальнем Востоке вычислили телефонного мошенника, находящегося в колонии

Один из членов ОПГ заключил сделку со следствием.

На территории Чукотского автономного округа завершено расследование в отношении одного из участников преступной организованной группы, занимавшейся телефонными мошенничествами. Известно, что аферы совершались в исправительных учреждениях, размещенных на базе уголовно-исполнительной системы Ульяновской области. Злоумышленниками стали уже осужденные к длительным срокам наказания лица. Их пособниками стали те, кто находился на свободе.

В частности, один и участников ОПГ заключил сделку со следствием. Он обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ (в восьми криминальных эпизодах), а также по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 УК РФ (шесть криминальных эпизодов). Ущерб от противоправной деятельности составил более одного миллиона рублей.

Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем прокурором по уголовному делу утверждено обвинительное заключение. В отношении остальных участников ОПГ расследование продолжается. пресс-служба МВД по региону

Мошенники звонили потерпевшим в различных регионах страны, но преимущественно из Дальневосточного федерального округа. Они представлялись сотрудниками надзорного органа и под предлогом предстоящей проверки, убеждали людей переводить денежные средства на номера подконтрольных организованной группе банковских карт. Эти операции проводились якобы в счет оплаты цветов, подарков и прочих товаров, необходимых для комиссии проверяющих. Затем денежные средства обналичивались, а доход распределялся между членами банды.

Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, наехавшего на 4-летнего ребенка на Долгоозерной улице.

Фото и видео: МВД Медиа