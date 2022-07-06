Повар-заготовщик кафе по Петровскому проспекту похитил из сейфа 50 тыс. рублей

В полицию обратилась управляющая заведения.

8 ноября в петербургском кафе, которое находится в доме 24к1 по Петровскому проспекту, повар-заготовщик похитил из сейфа 50 тыс. рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратилась управляющая заведения. По словам женщины, она позвонила кассиру и попросила поискать ключ от сейфа, однако он ответил, что связка находится в замке сейфа. После сотрудник кафе открыл сейф и пересчитал находящиеся в нем денежные средства. Была выявлена недостача в размере 50 тыс. рублей, что подтвердилось отчетностью, которую ведут в электронном формате.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина получил 3,5 года колонии за кражу 3 тыс. рублей у отца.

Видео: Piter.TV