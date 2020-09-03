В список попали Египет, ОАЭ и Мальдивы.

Россия возобновляет авиасообщение еще с тремя странами. По информации от кабинета министров РФ, правительство приняло решение о восстановлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами. Данная мера принята на взаимной основе. Постановление подписано Михаилом Мишустиным.

Рейсы до Каира будут летать трижды в неделю, в Дубай - дважды в неделю, до аэропорта Велана на Мальдивах - также два раза в неделю. Также чиновники увеличивают количество рейсов до Швейцарии. Их количество возрастает с одного в неделю до четырех. Два перелета будет выполнять "Аэрофлот" по маршруту из Москвы до Женевы и обратно, еще два - компания Swiss Air по маршруту Цюрих - Москва - Цюрих.

В кабинете министров РФ рассказали, что граждане России, у которых родственники проживают за границей и нуждаются в уходе, могут выезжать к ним без ограничений.

Греция откроет границу с Россией с 7 сентября.

Видео: YT / Cargospotter