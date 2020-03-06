Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Александра Логинова. Об этом рассказала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова "РИА Новостям".
Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер
прокомментировала чиновница
Напомним, что обыски у российского спортсмена начались 22 февраля. Под раздачу также попал тренер Александр Касперович. У биатлониста отняли мобильное устройство, ноутбук и личные вещи. Это событие негативно сказалось на сотрудничестве между Россией и Италией. Российские дипломаты выразили надежду, что партнеры примут меры по недопущению подобных инцидентов. МИД рассчитывает на привлечение ответственных лиц к ответственности.
Ранее в СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова.
Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить
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