Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Логинова

МИД РФ заявила о неприемлемости данных мер по отношению к российским спортсменам.

Россия выразила Италии протест из-за обысков у биатлониста Александра Логинова. Об этом рассказала официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова "РИА Новостям".

Российская сторона заявила о неприемлемости и непропорциональности подобных мер прокомментировала чиновница

Напомним, что обыски у российского спортсмена начались 22 февраля. Под раздачу также попал тренер Александр Касперович. У биатлониста отняли мобильное устройство, ноутбук и личные вещи. Это событие негативно сказалось на сотрудничестве между Россией и Италией. Российские дипломаты выразили надежду, что партнеры примут меры по недопущению подобных инцидентов. МИД рассчитывает на привлечение ответственных лиц к ответственности.

Ранее в СБР попросили IBU предоставить официальную позицию по делу Логинова.

Видео: YouTube/Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить