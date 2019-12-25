Россия уступила США первое место в производстве боевых вертолетов

На мировом рынке оказались востребованными российские вертолеты трех линеек.

Россия заняла второе место в мире после США по произведенным боевым вертолетам. Об этом пишет ТАСС, со ссылкой на британский справочник Military Helicopters.

По данным исследователей, доля военной техники США на мировом рынке составляет 62 процента против 29 процентов российских боевых вертолетов. Такой уровень был достигнут благодаря трем производственным линейкам. Отметились семейства вертолетов Ми-24/35, Ка-52 и Ми-28.

Российские разработки будут иметь преимущество в случае, когда государства с ограниченными бюджетами хотят получить новые возможности в сфере боевой вертолетной техники. из отчета Military Helicopters

В настоящее время вертолеты Ми-24/35 являются вторыми по популярности мире. Они стоят на вооружении в нескольких странах мира. Всего насчитывается более 520 боевых вертолетов этой марки на страже государств.

Ранее истребитель МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

Фото: Минобороны России