Россия усилит базу в Таджикистане партией БМП на фоне обострения в Афганистане

К концу июля мотострелковое подразделение получит новую технику.

Москва усилит базу в Таджикистане новыми Боевыми машинами пехоты на фоне афганского кризиса. Такое заявление журналистам сделал командующий войсками Центрального военного округа. Александр Лапин рассказал, что Москва приняла решение увеличить мощность 201-ой военной базы РФ. С 5 августа текущего года около государственной границы с Афганистаном пройдут маневры при участии трех стран.

До конца июля мотострелковые подразделения 201-й военной базы получат 17 современных БМП-2, что позволит существенно увеличить их боевые возможности при выполнении задач в любой обстановке. Александр Лапин, командующий войсками ЦВО

В пресс-службе ЦВО объяснили что БМП необходимы армии, так как они заменят устаревшую технику на военной базе.

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