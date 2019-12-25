Также вырастет число полетов в другие страны.

Россия сняла ограничения на полеты в Доминикану, Чехию и Южную Корею. Об этом рассказали представители оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Постановление вступает в законную силу с 27 августа. Раньше перелеты в данные страны были разрешены, но число рейсов ограничивалось. Также вырастет количество регулярных перелетов до Венгрии, Египта, Киргизии, Кипра и Таджикистана.

Авиасообщение с Доминиканой Россия возобновила с 9 августа по маршрутам Москва — Пунта-Кана, Ла-Романа и Пуэрто-Плата. Полеты выполнялись трижды в неделю. Для въезда в страну пассажиры должны заполнить электронную форму и получить специальный QR-код. Результаты теста ПЦР на COVID-19 туристам не требуются, так как в аэропорту выборочно делают экспресс-тесты прибывающим. В Доминикане используются вакцины, одобренные ВОЗ (от AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac).

Чехия вводила ограничения на въезд в страну для россиян в конце июня, но с 24 августа Прага исключила Россию из списка стран с высоким риском заражения коронавирусом. С этого дня рейсы с РФ выполнялись четыре раза в неделю из Москвы. Пассажирам необходимо заполнить электронную форму и сдать ПЦР-тест.

В Южную Корею могут въехать туристы с действующим разрешением на въезд или визой. Тест на коронавирус обязателен, как и двухнедельный карантин.

Росавиация разрешила летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на регулярных рейсах из 41 города РФ.

Фото: Piter.tv