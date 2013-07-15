Росавиация разрешила летать в Шарм-эль-Шейх и Хургаду на регулярных рейсах из 41 города РФ

Из регионов отправиться в Египет можно с 27 августа.

Росавиация разрешила отечественным туроператорам формировать полетную программу на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада. Регулярные рейсы будут выполняться из 41 города страны. Соответствующей информацией делятся представители Ассоциации туроператоров РФ.

Допуски также получили авиакомпании iFly, Red Wings, Azur air. Они будут совершать регулярные полеты из Жуковского в Каир. Вылеты из российских регионов до Египта разрешены с 27 августа 2021 года. регулярное авиасообщение со страной возобновилось только 9 августа 2021 года. Перелеты выполняли "Россия" и египетский перевозчик Egypt Air.

Восемь российских авиакомпаний получили допуски на курорты Египта.

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