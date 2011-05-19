Россия развернула корабли в Тихом океане для проведения учений

В учениях задействованы корабли ТОФ и авиация.

Корабли Тихоокеанского флота РФ завершили развертывание для проведения учений. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирала Константина Кабанцова.

По его словам, участники учений отработают поставленные задачи по управлению военными единицами вдали от пунктов базирования. Основой являются корабли Приморской флотилии, а также вспомогательные суда. Кабанцов отметил, что все они находятся на расстоянии около четырех тысяч километров от мест базирования.

Всего в данных мероприятиях принимают участие около 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота, субмарины и суда обеспечения. Также в учениях задействованы около 20 единиц авиации.

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Видео: Минобороны России