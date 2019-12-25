Флот РФ проводит крупные учения в Тихом океане

Учения проводятся при участии ВВС России.

В центральной части Тихого океана стартовали масштабные учения Тихоокеанского флота России. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Учениями руководит ими командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

В ходе учений военные отработают поставленные задачи по взаимодействию надводных судов и авиации армии РФ, а также развертыванию собственных сил и обороне коммуникации вдали от пунктов базирования.

В настоящее время участники учений прошли по заданному маршруту около четырех тысяч километров. Всего в данных военных мероприятиях принимают участие около 20 боевых кораблей Тихоокеанского флота, субмарины и суда обеспечения. Также в учениях задействованы около 20 единиц авиации.

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