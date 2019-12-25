Эсминец ВМС США направился в Черное море

ВМС США операции в Черном море осуществляет регулярно.

Эсминец ВМС США "Лабун" (USS Laboon) направляется в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море в регионе. Информация об этом появилась в Twitter Шестого флота ВМС США.

В сообщении говорится также, что ВМС США вместе с союзниками и партнерами НАТО операции на Черном море проводит регулярно.

Ранее мы писали, что у берегов Шри-Ланки загорелось судно с химикатами. На борту корабля находилось 25 тонн азотной кислоты. Экологи считают, что Индийский океан оказался на грани экологической катастрофы.

Фото: Шестой флот США / Twitter