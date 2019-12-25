Россия приступила к проекту "Сила Сибири-2"

Об этом рассказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Россия приступила к проекту нового магистрального газопровода "Сила Сибири-2". Об этом сообщил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.Чиновник рассказал, что благодаря работе трубопровода появится возможность создать экспортный канал с мощностью до 50 млрд кубометров газа. Проект разрабатывается для поставок через Монголию в Китай.

Напомним, что для реализации проекта создается компания, которую учредят в Монголии. Она займется технико-экономическим обоснованием проекта. Сейчас Россия уже эксплуатирует первый участок газопровода "Сила Сибири". Его строительство велось пять лет. Весной 2020 года президент РФ Владимир Путин одобрил "Силу Сибири-2".

Китай сократил объемы закупки российского газа.