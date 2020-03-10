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Вчера, 23:31
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fvbykov
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Стало известно, когда "Сила Сибири" остановится на профилактику

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Теперь проверять оборудование на газопроводе будут два раза в год.

По сообщению управления информации компании "Газпром", стала известна дата остановки работы российско-китайского газопровода "Сила Сибири" на профилактику. Отмечается, что это будет сделано во второй половине марта. 

В настоящее время компании-управленцы из России и Китая – "Газпром" и CNPC – согласовывают точные даты профилактических работ на газопроводе, однако стороны уже договорились о частоте плановых работ – два раза в год, весной и осенью. 

Ранее мы сообщали о том, что секретный экспорт России составил более $55 млрд. Речь идет о скрытых категориях  таможенной статистики. Они включают в себя коды SS, SSS, SSSS и далее. На уровне шести знаков маскируется природный газ и углеводороды. 

Видео: Al Jazeera English / YouTube

Теги: китай, россия, сила сибири
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России, Мировые новости,

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