Стало известно, когда "Сила Сибири" остановится на профилактику

Теперь проверять оборудование на газопроводе будут два раза в год.

По сообщению управления информации компании "Газпром", стала известна дата остановки работы российско-китайского газопровода "Сила Сибири" на профилактику. Отмечается, что это будет сделано во второй половине марта.

В настоящее время компании-управленцы из России и Китая – "Газпром" и CNPC – согласовывают точные даты профилактических работ на газопроводе, однако стороны уже договорились о частоте плановых работ – два раза в год, весной и осенью.

Ранее мы сообщали о том, что секретный экспорт России составил более $55 млрд. Речь идет о скрытых категориях таможенной статистики. Они включают в себя коды SS, SSS, SSSS и далее. На уровне шести знаков маскируется природный газ и углеводороды.

Видео: Al Jazeera English / YouTube