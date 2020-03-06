Объемы по продажам данной категории товаров сократился на 13%.

Секретный экспорт России составил более $55 млрд. Речь идет о скрытых категориях таможенной статистики.Они включают в себя коды SS, SSS, SSSS и далее. К данным товарам относится оружие, военная техника, боеприпасы, самолеты и другое. На уровне шести знаков маскируется природный газ и углеводороды. Об этом сообщили журналисты "РБК".

В 2019 году вывоз из РФ сократился на 13% от общего экспорта российских товаров по данным ФТС. Объем экспорта достиг 422 млрд долларов.

Ранее Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд.