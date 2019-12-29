Россия продала Великобритании золото на рекордные $5 млрд

Об этом рассказали в ФТС России.

Россия продала Великобритании золото на рекордные $5,33 млрд. Эта позиция стала основной статьей экспорта РФ в данное государство в 2019 году. Рост поставок увеличился в 12 раз в выражении стоимости. В физическом выражении рост составляет 11 раз, с 10,4 до 113,5 тонн. Об этом заявили в "РБК" со ссылкой на представителей Федеральной таможенной службы.

Показатель на треть больше, чем Россия реализовала золото во все страны за три года. Для сравнения, Англия купила у России золото в 2018 году только на $433 млн, в 2017-м — на $1,1 млрд.

Ранее CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти.

Видео: YouTube/

