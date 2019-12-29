CША и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти

В 2019 году экспорт в три государства значительно увеличился.

CША, Турция и Великобритания резко нарастили закупку российской нефти. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на годовые показатели от Федеральной таможенной службы РФ. Экспорт ресурсов в Германию, Китай и Нидерланды изменился незначительно в денежном выражении.

В Минэкономразвитии заявили, что санкции против Ирана и Венесуэлы позитивно сказались на экономике РФ. Это позволило увеличить физический экспорт нефти в 2019 году. Ранее Турция закупала ресурсы у Ирана, а США - частично в Венесуэле.

Ранее азербайджанская SOCAR поставит Белоруссии 160 тыс. тонн нефти.