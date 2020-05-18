"Газпром" начал проектно-изыскательские работы по проекту "Сила Сибири — 2". Об этом рассказал глава компании Алексей Миллер, пишет ТАСС.
Миллер отмечает, что цель проекта — соединение газовой инфраструктуры Востока и Запада, а также газификация Восточной Сибири. По его словам, газопровод может стать основой нового экспортного канала через Монголию в Китай. Его потенциальная мощность может составить до 50 миллиардов кубометров.
Ранее рабочие устроили бунт на базе "Газпрома" в Якутии.
Видео: YouTube / Газпром трансгаз Томск
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