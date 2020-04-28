В сети появилось открытое письмо вахтовиков, где они рассказывают, что их удерживают на базе с 15 апреля.

Рабочие устроили бунт на базе "Газпрома" в Якутии. Это произошло на Чаяндинском месторождении, которое считается ресурсной базой для поставок по газопроводу "Сила Сибири". Об этом пишет портал "Якутия.инфо".

На базе случился митинг, на котором сотрудники — не всегда цензурно — требовали, чтобы к ним вышло начальство. Рабочие жаловались на плохую еду, которую они сравнили с "комбикормом", а также на то, что руководство не предпринимает мер по борьбе с COVID-19. Добавим, что на месторождении выявили очаг распространения инфекции. Это подтвердили в региональном штабе.

В сети также появилось открытое письмо вахтовиков, где они рассказывают, что их удерживают на базе с 15 апреля, а начальство скрывает информацию о количестве заболевших.

Ранее в Кремле посчитали незаконной акцию протеста во Владикавказе.

Видео: Youtube/ Sergey Tikhomirov