Это может ухудшить эпидемиологическую ситуацию в регионе.

В Кремле посчитали незаконной акцию протеста во Владикавказе. Мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он заявил, что несогласованный митинг в столице Северной Осетии был незаконный и может привести к негативный последствиям в плане эпидемиологической обстановки в республике.

Все-таки люди собрались вместе, явно не соблюдая никаких социальных дистанций. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Давать оценку случившемуся чиновник отказался, сославшись на то, что инициативная группа встретится с руководством республики и обсудят имеющиеся проблемы. Песков отметил, что сейчас власти очень важно прислушиваться к тому, что говорят люди — важно отслеживать их замечания и проблемы.

Ранее во Владикавказе граждане вышли митинг против самоизоляции. Протестующие требовали назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также граждане вышли на митинг из-за режима самоизоляции, потери работы, а также из-за недостатка информации о распространении COVID-19 в Северной Осетии.

Граждане требовали от власти поддержки и разъяснения ситуации. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к митингующим и объяснил, что не он придумал политику самоизоляции и ограничений. Протестующие начали скандировать лозунги об отставке политика. После их стал разгонять ОМОН.