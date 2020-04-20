По официальной информации, в Северной Осетии коронавирусом заражено 145 человек.

Во Владикавказе граждане вышли митинг против самоизоляции. Об этом пишет "Коммерсантъ". В протестных акциях участвует несколько сотен человек — они недовольны действиями местных властей во время эпидемии коронавируса.

Издание Baza сообщило, что протестующие требуют назначить временное правительство во главе с Виталием Калоевым. Также граждане вышли на митинг из-за режима самоизоляции, потери работы, а также из-за недостатка информации о распространении COVID-19 в Северной Осетии.

Граждане требуют от власти поддержки и разъяснения ситуации. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров вышел к митингующим и объяснил, что не он придумал политику самоизоляции и ограничений. Протестующие начали скандировать лозунги об отставке политика.

Митингующи начали разгонять силами полиции и Росгвардии. ОМОН оцепил здание регионального правительства.

По официальной информации, в Северной Осетии коронавирусом заражено 145 человек. Два скончались, восемь выздоровели.

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Видео: Twitter/Kirilenko_a