Эксперты рассказали, почему в России не вводят режим ЧП из-за коронавируса

Piter.TV решил задать юристам и политологам несколько вопросов, чтобы сложившаяся ситуация в стране стала яснее.

В своем обращении от 2 апреля 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что российские регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом. По словам главы государства, регионы сами принять решение, какой режим в субъекте Федерации или в его отдельных муниципалитетах вводится в соответствии с указом президента. Путин подчеркнул, что региональные власти должны решить, какие учреждения и организации должны прекратить работать, а какие – продолжить.

Отдача из регионов не заставила себя ждать – в Москве, Подмосковье, Ростове-на-Дону и других регионах ввели пропускную систему, а, например, в Татарстане и на Кузбассе вводят "масочный" режим. В Петербурге пока режим самоизоляции граждан и работы предприятий из-за коронавируса держится на уровне рекомендаций – на карантине обязаны находиться только наблюдаемые по COVID-19 и люди старшего возраста.

Отметим, что заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу Игорь Титенок объяснил, что будет происходить в городе в случае введения чрезвычайной ситуации. Режим ЧС позволяет наделять органы власти новыми полномочиями и вводить жесткие ограничения. Среди них ― ограничения перемещения граждан, введение продовольственных карточек, мобилизация ресурсов, переселение жителей в более безопасные районы. Кроме того, могут быть остановлены любые банковские операции и изъято личное имущество.

Piter.TV решил задать юристам и политологам несколько вопросов, чтобы прояснить сложившуюся ситуацию в стране.

Почему в России не вводится режим чрезвычайного положения?

Политолог, доктор политических наук, профессор СПбГУ Сергей Елисеев считает, что так власть хочет обойтись полумерами.

Думаю, мы не готовы к введению такого режима. Чисто технически и политически - считает Елисеев.

Профессор СПбГУ поддерживает экспертов, выступающих за введение "карантинных мер" в стране, потому что другого выхода из этой ситуации он не видит.

Юрист Северо-Западного центра правовой поддержки, Екатерина Щербакова считает, что "в бюджете нет столько денег, чтобы пережить последствия с точки зрения экономики". Режим чрезвычайного положения породит ряд финансовых обязательств у государства.

Государство не хочет брать на себя ответственность. Если бы в стране ввели режим ЧП, то можно было говорить об, хотя бы, освобождений от процентов по кредиту - поддерживает точку зрения член Санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов Андрей Ветков.

Как долго сможет продержаться страна в режиме "самоизоляции"?

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников предполагает, что в нашей стране такой режим может продержаться долго.

Вопрос в моральных стимулах: человек должен понимать, зачем он это делает. И на сколько объективно данные меры люди считают необходимыми - считает Солонников.

Дают ли эффект введенные меры в регионах страны?

Политолог Сергей Елисеев отметил, что во многих регионах первоначальные меры, которые были приняты, не дают должного эффекта. Это может привести к тому, что президент страны обратится к гражданам еще раз с предложением о введении еще более жестких мер – если не по всей стране, то в некоторых регионах.

Не каждый губернатор, как показывает практика, способен на принятие решений. Оказалось, что некоторые губернаторы не готовы быть главой региона в серьезных условиях - считает политолог.

Отметим, что главы Коми, Архангельской области и Камчатского края ушли в отставку сразу после президентского обращения 2 апреля.

Стоит ли ждать введение комендантского часа в России?

Вице-президент Международной коллегии адвокатов "Санкт-Петербург" Игорь Кучеренко не считает, что стоит ждать введения данной меры. Для этого нужно ввести режим ЧП.

"Введение ЧП значительно затруднит функционирование больших городов и обозлит население", - считает эксперт.

Как можно описать ситуацию в стране?

С правовой точки зрения всё-таки ни ЧП, ни карантин. Больше похоже на рекомендации, но с точки зрения здравого смысла - это чрезвычайное положение - считает юрист Северо-Западного центра правовой поддержки Екатерина Щербакова.

Каких последствий самоизоляции ждать стране?

Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прогнозирует, что развитие, которое шло у мировой культуры, мировой экономики и геополитики последние четверть века теперь завершено.

Вернуться к тому, что было до начала самоизоляции не получится ни при каких обстоятельства ни в мире, ни в России - считает Солонников.

Политолог дал несколько вероятных вариантов развития страны после прекращения режима самоизоляции. Первый вариант – это отступление в индустриальную фазу, возвращение системы государственного планирования и национализация больших отраслей экономики.

Второй возможный вариант – переход в режим "электронно-цифровой концлагерь". Усиленно собираются данные о финансовой деятельности, информация по передвижению граждан, введение системы распознавания лиц.

Третий вариант – перераспределение собственности. Крупные предприниматели нашей страны смогут дешево скупить своих конкурентов.

О разнице между режимами ЧП и ЧС – чрезвычайного положения и чрезвычайной ситуации

На основании федерального конституционного закона N3-ФКЗ от 30 мая 2001 года режим ЧП вводится президентом России в случае наступления в стране угроз жизни и безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации при в том варианте, если устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер. В число этих угроз входят попытки насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, массовые беспорядки, теракты, а также природные катаклизмы, включая эпидемии.

Режим подразумевает радикальные меры со стороны государства – власти в праве временно переселять жителей в другие районы, мобилизовывать трудоспособное население, привлекать транспортные средств граждан для проведения работ при обязательном соблюдении требований охраны труда.

В список мер входит запрет митингов, приостановление деятельности опасных производств, отстранение от работы в экстренном порядке руководителей разных организаций. При этом по закону в случае привлечения граждан к аварийно-спасательным и других неотложным работам государством гарантируется оплата труда в соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. На помощь со стороны правительства могут рассчитывать вынужденные "переселенцы" и организации, имущество и ресурсы которых были использованы при мобилизации ресурсов.

Режим чрезвычайной ситуации в России до 2020 года вводили и отменяли по указам органов исполнительной власти субъектов страны или местных властей.

В полномочиях федеральных властей было введение режима ЧС для органов госуправления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Эти действия регулируются законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 1994 года. Согласно нему, функционирование жизни в регионах идет по трем режимам – повседневному (в случае отсутствии угрозы возникновения ЧС), режиму повышенной готовности (если такая угроза существует) и самому режиму чрезвычайной ситуации.

В числе прочего, при режиме повышенной готовности и режиме ЧС власти могут ограничить доступ людей и транспортных средств в зону ЧС, временно останавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне ЧС, в случае угрозы безопасности жизнедеятельности их работников и других граждан.

В основном режим чрезвычайной ситуации вводится в случае стихийных и техногенных бедствий в регионах страны, к чему относятся паводки, природные пожары, землетрясения и другое. Как показывала практика введения режима, это происходило в случае экстренной ситуации в отдельно взятом регионе или местности.

В качестве примеров введения режима в регионах России – режим ЧС в Курганской области из-за лесных пожаров весной 2019-го года, режим ЧС в Колтушах Ленинградской области из-за свалки в марте 2020 года, снегопад 2016-го года в Кемерово, а также паводки на Дальнем Востоке в 2013-м году, которые глава МЧС Владимир Пучков называл "чрезвычайной ситуацией федерального уровня"

На федеральном уровне режим ЧС в современной истории России не вводился.

В апреле 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, по которому право изменения по закону режимов ЧС на уровне регионов и на уровне страны получило правительство РФ. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении "чрезвычайного" режима и режима повышенной готовности. Документ разъясняет то, как должны себя вести граждане России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране. В правилах уточняются обязанности граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрет им распространять недостоверную информацию о ЧС, также запрещено мешать работе правоохранительных органов, а также сотрудникам общественного транспорта и должностных лицам. Категорически запрещено создавать угрозу общественной безопасности в любом виде.

Фото: Global Look Press / Konstantin Kokoshkin