В Курганской области экстренно ввели режим ЧС

В результате лесных пожаров уже сгорели 21 частный дом.

В Кургане введен режим ЧС в связи с лесными пожарами. Соответствующая информация появилась 4 мая на официальном сайте губернатора.

Известно, что огонь затронул также четыре областных района: Белоозерский, Кетовский, Сафакульевский, Щучанский.

На помощь местному ГУ МЧС из Екатеринбурга уже прибыл вертолет. Из Тюмени ожидается прибытие 20 спасателей и двух единиц техники. Учебно-спасательный центр Челябинска направит на борьбу со стихией 50 человек. В региональном ГУ МЧС сообщили, что пожар уничтожил 21 частный дом

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что МЧС ввели особый противопожарный режим в 22 регионах страны.

Видео: Piter.tv