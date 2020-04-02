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Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку

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Гапликов занимал это пост с 30 сентября 2015 года.

Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку. Об этом он сообщил в своём обращении на странице в социальных сетях.

Он направил обращение  добровольной отставке президенту России.

Я считаю его единственно верным, - сказал экс-губернатор.

Он поблагодарил главу государства за оказанное доверие и местных жителей за поддержку и избрание его главой республики.

За вашу доброту и требовательность.

Гапликов занимал это пост с 30 сентября 2015 года. Политологи связывают его отставку с протестами из-за мусорного полигона в Шиесе.

Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.

Видео: Youtube/Сергей Гапликов

Теги: гапликов, коми, отставка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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