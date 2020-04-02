Глава Коми Сергей Гапликов ушел в отставку. Об этом он сообщил в своём обращении на странице в социальных сетях.
Он направил обращение добровольной отставке президенту России.
Я считаю его единственно верным, - сказал экс-губернатор.
Он поблагодарил главу государства за оказанное доверие и местных жителей за поддержку и избрание его главой республики.
За вашу доброту и требовательность.
Гапликов занимал это пост с 30 сентября 2015 года. Политологи связывают его отставку с протестами из-за мусорного полигона в Шиесе.
Ранее губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке.
Видео: Youtube/Сергей Гапликов
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