Он заявил, что написал заявление по собственному.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По его словам, он изучил данные социологических исследований и понял, что нужно обратиться к президенту.

Чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам, - в том числе губернатора, - сказал Орлов.

Он заявил, что сам написал заявление об отставке.

Также Орлов поблагодарил всех, с кем ему пришлось работать, а также жителей региона.

Я старался сделать так, чтобы родина моей семьи и моих внуков развивалась, - отметил губернатор.

Ранее были названы российские регионы с новыми случаями заражения коронавирусом.

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