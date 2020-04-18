Собянин продлил пропускной контроль в Москве

Ограничительные меры не коснутся журналистов и госслужащих.

Власти Москвы продлевают пропускной режим до 1 мая. Об этом мэр Собянин сообщил у себя на сайте.

Градоначальник добавил, что с 22 апреля в общественном транспорте можно будет ездить только по электронным картам. Если их нет в наличии, то карты надо приобрести и добавить в свой электронный пропуск на сайте mos.ru. Сделать это нужно за пять часов до выхода.

Тоже самое необходимо с номером своего автомобиля надо сделать автовладельцу. Следить за контролем пропускного режима будет система фотовидеофиксации нарушений ПДД и ДПС.

Владельцам удостоверений гособразца получать цифровой пропуск не надо. Им достаточно зарегистрировать на mos.ru номера служебных автомобилей и электронных карт. Тоже самое касается журналистов, имеющих редакционные удостоверения и иные документы, удостоверяющие их полномочия.

Видео: Youtube/Блог Сергея Собянина