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Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах с 20 апреля

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Соответствующее постановление опубликовано на республиканском портале правовой информации.

Согласно новому постановлению правительства Татарстана, жителям республики с 20 апреля запрещено появляться без защитных масок или респираторов в магазинах и общественном транспорте. Документ опубликован на портале правовой информации республики. 

Таким образом врасти республики хотят снизить риск заболеваемостью коронавирусом в регионе. До этого на сайте "стопкоронавирус.рф" был опубликован ряд советов, помогающих в профилактике COVID-19. 

Ранее мы сообщали о том, что представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции.  

Фото: Pixabay 

Видео: стопкоронавирус.рф

Теги: коронавирус, маски, татарстан
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Тема дня,

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