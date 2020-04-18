Жителей Татарстана обязали носить маски в магазинах с 20 апреля

Согласно новому постановлению правительства Татарстана, жителям республики с 20 апреля запрещено появляться без защитных масок или респираторов в магазинах и общественном транспорте. Документ опубликован на портале правовой информации республики.
Таким образом врасти республики хотят снизить риск заболеваемостью коронавирусом в регионе. До этого на сайте "стопкоронавирус.рф" был опубликован ряд советов, помогающих в профилактике COVID-19.
Ранее мы сообщали о том, что представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции.
Фото: Pixabay
Видео: стопкоронавирус.рф
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