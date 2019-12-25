Минздрав оценил применение китайского препарата против коронавируса

Об этом рассказали журналистам в пресс-службе министерства.

Представители министерства здравоохранения РФ одобрили использование незарегистрированного в РФ китайского препарата "гидроксихлорохин" для лечения новой коронавирусной инфекции.

Отметим, что 16 апреля Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Ранее мы сообщали о том, что телеведущий и врач Александр Мясников поделился мнением, что коронавирус останется с человечеством "навсегда" и присоединится к ряду вирусов и бактерий, с которыми человечество уже давно сосуществует.

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Видео: Youtube/Правительство России