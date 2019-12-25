Доктор Мясников рассказал о будущем коронавируса COVID-19

Об этом врач и телеведущий рассказал в своем телеграмм-канале.

Телеведущий и врач Александр Мясников поделился мнением, что коронавирус останется с человечеством "навсегда" и присоединится к ряду вирусов и бактерий, с которыми человечество уже давно сосуществует.

Как уточнил эксперт в своем телеграм-канале 18 апреля, для этого человечеству нужно приобрести "стадный" иммунитет – коронавирусом должно переболеть около 60 процентов населения Земли, считает он. Мясников отметил, что до этого момента болезнь будет "тлеть как торфяники, периодически выплескиваясь".

Ранее стало известно, какие кожные проявления часто могут встречаться в случае заболевания коронавирусом.

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