Названы симптомы коронавируса, проявляющиеся на коже

Об этом завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета рассказал изданию "Московский комсомолец".

Стало известно, какие кожные проявления часто могут встречаться в случае заболевания коронавирусом. Как рассказал "Московскому комсомольцу" профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев, кожная сыпь и проявления сетчатого сосудистого рисунка на поверхности кожи являются возможными симптомами коронавирусной инфекции COVID-19.

Эксперт отметил, что в случае заболевания COVID-19 сыпь (покраснения) проявляются чаще всего у молодых пациентов. Врач призвал не направляться в больницу при обнаружении высыпаний на теле, так как данный фактор не является гарантией заражения коронавирусом.

Ранее нобелевский лауреат из Франции Люк Монтанье заявил, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане, городе, ставшем эпицентром пандемии.

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