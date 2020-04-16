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Мишустин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

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Поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в России поручено применять, хранить и распределять гидроксихлорохин всем медорганизациям. 

Осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом России) и передачу на безвозмездной основе

уточняется в документе.

Известно, что около 68 тысяч упаковок соответствующего препарата ввезено из Китая в Россию. Напомним, что "гидроксихлорохин" является противомалярийным препаратом.

Согласно последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на коронавирус.

Видео: Youtube/Правительство России

Теги: новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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