Мишустин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Поручено применять, хранить и распределять это лекарство среди медорганизаций.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса. Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, в России поручено применять, хранить и распределять гидроксихлорохин всем медорганизациям.

Осуществить в 2020 году применение, хранение, распределение (по согласованию с Минздравом России) и передачу на безвозмездной основе уточняется в документе.

Известно, что около 68 тысяч упаковок соответствующего препарата ввезено из Китая в Россию. Напомним, что "гидроксихлорохин" является противомалярийным препаратом.

Согласно последним данным, в России выявили около 28 тысяч инфицированных коронавирусом.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на коронавирус.

Видео: Youtube/Правительство России