В Москве все случаи ОРВИ будут считать подозрением на коронавирус

Таким пациентам будет выдавать именное предписание об обязательной самоизоляции на 14 дней.

В четверг, 16 апреля, стало известно, что в Москве приняли решение все случаи ОРВИ будут считать подозрением на коронавирус. Об этом заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Вирус активно распространяется уже внутри города. В связи с этим по рекомендации Клинического комитета мы приняли решение о том, что все случаи ОРВИ будут расцениваться как подозрение на коронавирус заявила Ракова.

Отмечается, что все горожане с подозрением на COVID-19 обязаны будут пройти 14-дневный карантин. Таким пациентам выдадут именное предписание.

Состояние пациентов врачи будут контролировать с помощью звонков.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции.

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