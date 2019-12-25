Москвичи посещают парки и детские площадки, а также жарят шашлыки.

В Москве заявили о плохом соблюдении горожанами режима самоизоляции. Горожане продолжают гулять с детьми и жарить шашлыки на природе. Об этом рассказал начальник главного контрольного управления Евгений Данчиков.

По его словам, с того момента, когда соблюдение режима самоизоляции начала контролировать полиция, было составлено 12 тысяч протоколов о нарушении. Две тысячи из них — за последние сутки.

Данчиков отметил, что несмотря на запрет, москвичи посещают парки и детские площадки. Он выразил надежду, плохая погода, которая держится последние пару дней, заставит жителей столицы сидеть дома.

Ранее Собянин заявил, что в Москве усилят контроль за наличием цифровых пропусков.