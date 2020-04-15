Собянин заявил, что в Москве усилят контроль за наличием цифровых пропусков

"Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики".

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице усилят контроль за наличием цифровых пропусков. Об этом он рассказал на встрече в режиме видеоконференции с врачами из клинического комитета по коронавирусу.

Градоначальник отметил, что контроль за гражданами и наличием у них специальных пропусков для передвижения будет усиливаться каждый день — так как в Москве будут наращивать режим самоизоляции.

Мэр отметил, что при режиме повышенной готовности многим предприятиям не разрешили работать.

Все это, конечно, тяжелое испытание для города, жителей и экономики. Сергей Собянин, мэр Москвы

Он отметил, что ограничения и пропуска — необходимые меры, чтобы сдержать развитие пика эпидемии в столице.

Ранее власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса.

Видео: YouTube / Блог Сергея Собянина