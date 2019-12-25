Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал на своём сайте.
По его словам, главная угроза для малых и средних предприятий - это отсутствие денег на оплату ранее взятых кредитов, а также невозможность получить новый "стабилизационный".
Мэр отметил, что в ближайшие дни столичное правительство вместе с банками запустит программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым предпринимателями кредитам московский бюджет просубсидирует процентную ставку до 6% годовых. По "стабилизационным" займам — до 8%.
По словам Собянина, мэрия также договорилась со Сбербанком об отсрочке платежей для бизнеса по основной сумме долга.
Ранее Собянин прокомментировал очереди в метро из-за пропускного режима.
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