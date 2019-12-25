Мэрия также договорилась со Сбербанком об отсрочке платежей для бизнеса по основной сумме долга.

Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса. Соответствующий документ подписал мэр столицы Сергей Собянин. Об этом он рассказал на своём сайте.

По его словам, главная угроза для малых и средних предприятий - это отсутствие денег на оплату ранее взятых кредитов, а также невозможность получить новый "стабилизационный".

Мэр отметил, что в ближайшие дни столичное правительство вместе с банками запустит программу кредитной поддержки малого и среднего бизнеса. По ранее взятым предпринимателями кредитам московский бюджет просубсидирует процентную ставку до 6% годовых. По "стабилизационным" займам — до 8%.

По словам Собянина, мэрия также договорилась со Сбербанком об отсрочке платежей для бизнеса по основной сумме долга.

Ранее Собянин прокомментировал очереди в метро из-за пропускного режима.