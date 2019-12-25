Собянин прокомментировал очереди в метро из-за пропускного режима

Он рассказал, что уже переговорил с начальником ГУ МВД по Москве.

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал очереди в столичном метро из-за пропускного режима. Градоначальник назвал ситуацию критичной. Об этом он написал в своём аккаунте в Twitter.

Сергей Собянин рассказал, что уже переговорил с начальником ГУ МВД по Москве. Он попросил организовать работу по проверке пропусков в автоматическом режиме, чтобы она не приводила к массовому скоплению людей.

Ранее мы рассказывали, что сотрудники полиции и Росгвардии будут патрулировать улицы в период всеобщей самоизоляции. По информации пресс-службы, к профилактическим мероприятиям в связи с распространением коронавируса привлекут состав столичного главка. Также к патрулированию столичных улиц привлечены новые наряды ОМОН и вневедомственной охраны.

Видео: YouTube / 911-A - Агентство недвижимости / Real Estate Agency