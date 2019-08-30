В МЧС объяснили, что будет в Петербурге в случае введения режима ЧС

Гражданам хотят оставить некоторую свободу.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Петербургу объяснил, что будет происходить в городе в случае введения чрезвычайного положения. Об этом Игорь Титенок рассказал в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Режим ЧС позволяет наделять органы власти новыми полномочиями и вводить жесткие ограничения. Среди них ― ограничения перемещения граждан, введение продовольственных карточек, мобилизация ресурсов, переселение жителей в более безопасные районы. Кроме того, могут быть остановлены любые банковские операции и изъято личное имущество.

"Это понесет нагнетание обстановки и ограничения" заметил Титенок.

Решение о введение режима ЧС будет принято в том числе исходя из того, как граждане соблюдают режим самоизоляции.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что врачи Покровской больницы требуют присвоить ей статус инфекционной.

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