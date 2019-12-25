Врачи Покровской больницы требуют присвоить ей статус инфекционной

В пятницу, 17 апреля, стало известно о том, что врачи Покровской больницы просят присвоить ей статус инфекционной. Соответствующее письмо опубликовала в своем блоге глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина.
В тексте говорится, что больница не предназначена для инфекционных больных COVID-19.
Принимая во внимание все сложности текущего периода, персоналом был создан проект зонирования, реализовать который можно за несколько дней
сказано в сообщении.
Помимо зонирования врачи требуют создать санпропускники. Кроме того, медики просят Роспотребнадзор отменить внутрибольничный карантин. Врачи считают, что такие меры приводят к резкому кадровому дефициту.
Напомним, что ранее врачи Покровской больницы записали коллективное видеообращение и сообщили о нехватке средств индивидуальной защиты. В комитете по здравоохранению заявили, что медперсонал обеспечен всем необходимым.
Ранее мы сообщали о том, что в комитете по здравоохранению ответили на обращение врачей из Покровской больницы.
Фото: vk.com/komzdravspb
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