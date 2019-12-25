Чиновник ушел с поста по собственному желанию.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об уходе в отставку по собственному желанию. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя Президента России прокомментировал чиновник

На данный момент известно, что Илюхин переходит на новую должность. Он занимал место главы Камчатского края с 2011 года. Для региона это назначение стало самым долгим для должности губернатора после объединения Корякского автономного округа и Камчатской области.

Напомним, что ранее стало известно об отставке главы Архангельской области Игоря Орлова. Чиновник управлял регионом с 2012 года. Он сообщил, что принял решение об уходе с должности, опираясь на "социологические исследования". Позже решение уйти с должности губернатора принял глава Республики Коми Сергей Гапликов.

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Фото: Вконтакте/Владимир Илюхин