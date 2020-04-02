Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Из-за этого Цибульский ушёл с поста главы НАО.
Соответствующий указ был подписан главой государства.
Нынешний губернатор региона Игорь Орлов сегодня объявил об отставке. Президент Путин её принял.
Орлов занимал этот пост с 2012 года. Цибульский возглавлял Ненецкий автономный округ с 2017 года.
Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.
Видео: Вконтакте / Александр Цыбульский
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