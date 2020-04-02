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Путин назначил главу НАО врио губернатора Архангельской области

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Цыбульский возглавлял Ненецкий автономный округ с 2017 года.

Президент России Владимир Путин назначил главу Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области. Из-за этого Цибульский ушёл с поста главы НАО.

Соответствующий указ был подписан главой государства.

Нынешний губернатор региона Игорь Орлов сегодня объявил об отставке. Президент Путин её принял.

Орлов занимал этот пост с 2012 года. Цибульский возглавлял Ненецкий автономный округ с 2017 года.

Ранее Путин заявил, что регионы получат особые полномочия для борьбы с коронавирусом.

Видео: Вконтакте / Александр Цыбульский

Теги: архангельская область, отставка губернатора, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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