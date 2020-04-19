Жителей четырех территорий Кузбасса обязали носить маски

В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что по постановлению губернатора Кемеровской области жители 4-х территорий Кузбасса теперь обязаны носить защитные маски, купленные или самодельные. Об этом рассказал замгубернатора Кемеровской области Алексей Цигельник.
Отмечается, что данная мера затронула Краснобродский, Беловский и Мысковский городские округа, а также Беловский муниципальный район.
Ранее согласно новому постановлению правительства Татарстана, жителям республики с 20 апреля запрещено появляться без защитных масок или респираторов в магазинах и общественном транспорте.
Видео: Вконтакте / Сергей Цивилев
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