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Жителей четырех территорий Кузбасса обязали носить маски

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Об этом заявил замгубернатора Кемеровской области Алексей Цигельник.

В воскресенье, 19 апреля, стало известно, что по постановлению губернатора Кемеровской области жители 4-х территорий Кузбасса теперь обязаны носить защитные маски, купленные или самодельные. Об этом рассказал замгубернатора Кемеровской области Алексей Цигельник.

Отмечается, что данная мера затронула Краснобродский, Беловский и Мысковский городские округа, а также Беловский муниципальный район.

Ранее согласно новому постановлению правительства Татарстана, жителям республики с 20 апреля запрещено появляться без защитных масок или респираторов в магазинах и общественном транспорте. 

Видео: Вконтакте / Сергей Цивилев

Теги: коронавирус, кузбасс, маски
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Новости России,

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