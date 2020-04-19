В Ростове-на-Дону ужесточили режим передвижения граждан

Оформить пропуски можно будет с 20 апреля.

В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для въезда и передвижения граждан. Как сообщили в пресс-службе администрации Ростовской области 19 апреля, новые изменения в постановление регионального правительства о санитарно-эпидемиологических мерах, препятствующих распространению коронавируса COVID-19, внес губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он также прокомментировал предстоящие изменения в своем Instagram-аккаунте, куда выложил обращение к жителям.

Голубев отметил, что в Ростовской области зарегистрировано уже 232 больных коронавирусом. Из них более трети, 87 человек – это жители Ростова-на-Дону.

С 23 апреля для беспрепятственного перемещения по Ростову-на-Дону и въезду-выезду из города потребуется специальное разрешение, которое можно будет оформить с 20 апреля. Выдачу документов организует городская администрация, где соберут заявки работодателей и выдадут им бланки разрешений для последующего оформления и выдачи своим сотрудникам. Пропуски будут действовать при предъявлении паспорта и дадут право на перемещение к месту работы от места проживания и обратно.

Ранее стало известно о том, что на 19 апреля новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России. По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Видео: Instagram / golubev.v.u