Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса на 19 апреля

В "лидерах" по заболеваемости – Москва, Московская и Нижегородская области.

Утром в воскресенье, 19 апреля, стало известно о том, что новые вспышки заболеваемости коронавирусом возникли в 78 регионах России.

По данным оперативного штаба по противодействию болезни, больше всего случаев заболеваемости за сутки было зафиксировано в Москве – 3570 случаев, далее в списке идет Московская область (709 человек), Нижегородская область (129 человек), Санкт-Петербург (114 человек) и Архангельская область (68 человек).

Далее в перечне идут республика Мордовия (60 заболевших), Тульская область (58), Краснодарский край (48), Чечня и Оренбургская область (по 44), Марий Эл (43), Рязанская область, Ингушетия и Тюменская область (по 42 человека), Якутия (41), Кировская область (39), Хабаровский край (38), Калужская область (37), Дагестан и Ростовская область (по 35 пациентов), Тверская и Мурманская область (по 33), Татарстан (31).

В списке новых регионов за сутки также оказались Ленинградская область и Чувашия (по 29), Пермский край (28), Владимирская область (27), Воронежская, Курская области, Северная Осетия (по 26), Астраханская область и Красноярский край (по 24), Брянская область и Ставропольский край (по 23), Тамбовская область, Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия и Новосибирская область (по 22), также Смоленская (21) и Липецкая области (20).

В более чем трех десятках других российских регионах, указанных на схеме, количество заболевших – менее 20 человек.

Отметим, на утро 19 апреля стало известно о 6060 новых случаях заболевания коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением новой инфекции. Теперь общее количество заболевших в России с начала эпидемии — 42853 человека. Подробности – по ссылке.

Фото: стопкоронавирус.рф, Pixabay