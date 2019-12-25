В России зафиксировали 6060 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки выздоровело 234 человека.

В России зафиксировали 6060 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом 19 апреля сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Теперь общее количество заболевших в России с начала эпидемии — 42853 человека.

За сутки от COVID-19 умерло 48 человек. С начала эпидемии от коронавируса в России умер 361 человек.

За сутки выздоровело 234 человека. Всего с начала эпидемии в России от коронавируса излечился 3291 человек.

По информации Роспотбребнадзора, с начала эпидемии в России выполнено более 1,94 миллионов тестов на коронавирус. За минувшие сутки их количество выросло на 117,9 тысяч.

За последние сутки больные были выявлены в 78 регионах России. Больше всего из них – 3570 человек – в Москве, 709 — в Подмосковье, 129 человек — в Нижегородской области, 114 заболевших — в Петербурге.

Фото: стопкоронавирус.рф, Pixabay