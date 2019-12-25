Мишустин утвердил правила поведения при режимах ЧС и повышенной готовности

Угрожать общественной безопасности может и заведомо ложная информация об угрозе возникновения ЧС.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила поведения при введении чрезвычайного режима и режима повышенной готовности. Они разъясняют то, как должны себя вести граждане России при возможном введении режима чрезвычайной ситуации в стране.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём говорится об обязанности граждан соблюдать все распоряжения правительства, запрещает им распространять недостоверную информацию о ЧС, мешать работе правоохранительных органов, а также сотрудников общественного транспорта и должностных лиц.

Категорически запрещено создавать угрозу общественной безопасности в любом виде.

В документе отмечено, что угрожать общественной безопасности может и заведомо ложная информация об угрозе возникновения ЧС.

Ранее Мишустин предупредил о пике распространения коронавируса в России.