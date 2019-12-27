В Колтушах ввели режим ЧС из-за несанкционированной свалки

Для того, чтобы вывезти весь мусор, понадобится более 600 грузовиков.

Власти Ленобласти ввели режим ЧС в Колтушах из-за экологической обстановки. Она возникла из-за сжигания отходов на несанкционированной свалке на улице Колхозная в деревне Старая. Об этом в 16 часов 6 марта сообщила пресс-служба областного правительства.

Для ликвидации свалки понадобится вывезти около 600 машин мусора. Работу организовали таким образом, чтобы не нарушать привычный ход жизни местных жителей.

На место ЧС выехали представители ГУ МЧС, Росгвардии, передвижная экологическая лаборатория и техника повышенной проходимости.

Штаб по пресечению деятельность незаконной свалки начал работать еще с 7 февраля. Губернатор Ленобласти назначил ответственным за локализацию и ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации Михаила Ильина — заместителя председателя области по безопасности.

Ранее жители Невского района пожаловались на огромную свалку с химическими отходами. Ее пообещали ликвидировать.

Видео: Piter.TV