Россия поставила за границу винтовки Т-5000 на сумму 100 млн рублей

Контракт уже реализован. О покупателе информации нет.

Россия поставила за границу винтовки ORSIS Т-5000 на сумму более 100 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

Рособоронэкспорт реализовал контракт на поставку иностранному заказчику партии винтовок ORSIS T-5000 на сумму более 100 миллионов рублей прокомментировали в ведомстве

Ранее винтовка выпускалась в двух калибрах: 308 Winchester и 338 Lapua Magnum. Она предназначена для антитеррористических операций и снайперских подразделений. На базе ORSIS Т-5000 создан снайперский комплекс "Точность", разработанный "Промтехнологией". Это оружие стало принципиально новым, соответствующим современным требованиям. В конце 2019 года компания провела более 40 презентаций данных винтовок на международных выставках. Оружие презентовано в Кот-д"Ивуаре, ОАЭ, Германии, Бразилии, Мексике и Вьетнаме.

Ранее Piter.tv писал о том, что винтовка на замену СВД пойдет в серию в ближайшие два года.

Видео: YouTube/Military Weapons