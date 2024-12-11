В Хакасии полиция изъяла у местного жителя незарегистрированную винтовку

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Хакасии сотрудники полиции изъяли у местного жителя незарегистрированную винтовку. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным ведомства, винтовку обнаружили на территории строящегося дома на одном из участков подозреваемого в городе Черногорске. Вместе с ней были изъяты свыше 350 патронов различного калибра для огнестрельного оружия. По словам мужчины, он нашел винтовку и патроны около 10 лет назад в районе Пригорска. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: МВД по Республике Хакасия