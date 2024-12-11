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В Подмосковье выявили среди работников кондитерского цеха 18 нелегальных мигрантов

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Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ.

В Подмосковье выявили среди работников кондитерского цеха 18 нелегальных мигрантов. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, нелегальных мигрантов обнаружили в поселке Свердловский. Отмечается, что на производстве в антисанитарных условиях проживали и в несколько смен незаконно трудились граждане одной из республик Средней Азии. В отношении каждого из них полицейские составили протоколы. Решением суда каждому нелегалу назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы РФ.

Ранее мы сообщали, что в Мурманске задержали пособника аферистов, оставивших пенсионерку без жилья.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: задержание, кондитерский цех, нарушение миграционного законодательства, подмосковье
Категории: Лента новостей, Новости России,

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