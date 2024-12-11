По их рекомендации женщина продала свое жилье за 2,3 млн рублей.

В Мурманске задержали пособника аферистов, оставивших пенсионерку без жилья. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, летом прошлого года пенсионерке позвонила неизвестная, которая представилась сотрудницей компании оператора сотовой связи и попросила ее назвать код из смс для якобы продления договора на сим-карту. Спустя время потерпевшей позвонил якобы специалист банка, сообщивший о попытках несанкционированного списания денежных средств со счетов пенсионерки. Он порекомендовал ей перевести все сбережения на "безопасный счет"..

Пенсионерка отправила мошенникам более 1 млн рублей, а затем продала по их рекомендации свое жилье за 2,3 млн рублей. Спустя время женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Сыщики задержали 28-летнего уроженца Дагестана, который работал на мошенников. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Красноярском крае задержан лесоруб, спиливший деревья более чем на 2,5 млн рублей.

Видео: УМВД России по Мурманской области